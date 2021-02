Call of Duty: Warzone, zombie in arrivo nel battle royale di Activision?

Gli zombie potrebbero fare presto il proprio debutto in Call of Duty: Warzone, a giudicare da un indizio che Activision ha lasciato alcuni giorni fa all'interno della mappa del battle royale.

Dopo la nuova ondata di ban per allontanare i cheater, Call of Duty: Warzone si appresta dunque a ospitare gli ormai tradizionali non-morti, da anni presenza fissa all'interno degli episodi di Call of Duty.

L'indizio fornito dagli sviluppatori, e individuato da un utente su Twitter, compare nella modalità Rumble: si tratta di una macchina posizionata all'interno dell'ospedale, con degli interruttori che in teoria dovrebbero dare il via all'invasione degli zombie.

Parliamo insomma di vere e proprie prove generali prima di far partire l'evento, che immaginiamo verrà annunciato ufficialmente da Activision nel momento in cui tutto sarà pronto.