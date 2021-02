PS5: PlayStation Talents presenta le sue esclusive per il 2021

PlayStation Talents ha annunciato la sua line up di titoli, sviluppati nel PlayStation Talents Games Camp con l'aiuto di Lanzadera, esclusivi per PS5. I titoli selezionati sono Antro, Rivalia, Aurora's Journey and the Pitiful Lackey, Luto, Welcome to Empyreum, System of Souls, One Last Breath e NeonHat. Naturalmente si tratta di produzioni molto piccole, alcune delle quali però davvero interessanti.

Lo sviluppo dei giochi indicati è già iniziato e il loro lancio avverrà nei prossimi mesi, in tempi diversi. Come già specificato, saranno tutti esclusive PS5.

Antro è un puzzle platform game ambientato in un futuro post apocalittico. Il giocatore controlla Nittch, un teenager della classe sociale dei lavoratori che deve portare un pacchetto a una sorella della classe sociale superiore.

Antro

Aurora's Journey racconta la storia di Aurora e del suo viaggio per ritrovare il padre scomparso anni prima, dopo il ritrovamento del suo diario.

Aurora's Journey

Luto è un'avventura narrativa che parla di ansia e depressione, ambientato in una casa che sembra una prigione.

Luto

NeonHat è un gioco per PlayStation VR che ci porta a correre in diversi ambienti virtuali di un luogo chiamato Nueva Berria, mentre fuggiamo dalla sicurezza di alcune multinazionali.

NeonHat

One Last Breath è un puzzle platform game che racconta di un viaggio decisivo per il destino dell'umanità. Il nemico è un terribile virus generato in laboratorio.

One Last Breath

Rivalia: Dungeon Riders è un gioco di ruolo d'azione in cui il giocatore prenderà il controllo di quattro guerrieri, ognuno con le sue abilità. Quali pericoli si nasconderanno nei dungeon generati proceduralmente?

Rivalia: Dungeon Riders

System of Souls è ambientato in un futuro distopico. Il protagonista, tal L-064N, si sveglia in un laboratorio prigione, da cui deve riuscire a fuggire, ma non prima di scoprire cosa gli è successo.

System of Souls

Welcome to Empyreum, infine, è un party game in cui bisogna pulire un hotel dallo sporco che ricopre i pavimenti, ma anche dai VIP irritanti, da allagamenti e da tutti gli altri disastri che possono capitare in un ambiente del genere.