TechTonik oggi alle 16.00 su Twitch: Xbox Series X|S e PS5 nella puntata di oggi, con focus sui SoC

TechTonik torna oggi alle 16.00 sul canale Twitch di Multiplayer.it con una puntata tutta incentrata sulle console next gen e in particolare su Xbox Series X e Series S, ma anche PS5 soprattutto per quanto riguarda le informazioni relative ai System on Chip (SoC) emerse in questi giorni.

Oggi sul canale Twitch di Multiplayer.it ritroviamo Pierpaolo Greco che condurrà dunque una puntata che approfondisce il discorso sulle nuove console da un punto di vista prettamente tecnico, a partire dagli ultimi dettagli del SoC venuti fuori durante l'ISSCC di ieri a cui ha partecipato Microsoft, distribuendo qualche informazione aggiuntiva su consumi, dissipazione e resa produttiva del System on Chip.

Verrà fatto anche un punto della situazione sulla questione RDNA 2 sì/no e future applicazioni del ray tracing, anche parlando di quanto detto ieri da 4A Games sulla versione next gen di Metro Exodus e le informazioni emerse dal chip di PS5 in seguito ad alcuni die shot pubblicati di recente.

Vi esortiamo a fare le vostre domande a Pierpaolo già a partire dai commenti sotto questa news e intervenire anche in maniera attiva durante la puntata su Twitch, utilizzando la chat del canale. Pierpaolo sarà pronto ad accogliere curiosità e interrogativi vari, cercando di utilizzare per scopi benefici le sue proverbiali conoscenze in svariati ambiti tecnologici.

