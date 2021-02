Assassin's Creed Valhalla: patch 1.1.2 domani, con nuova modalità Razzie Fluviali

Assassin's Creed Valhalla si aggiornerà domani, 16 febbraio 2021, con la grossa patch 1.1.2 che porterà diverse novità al gioco Ubisoft, tra le quali anche la nuova e attesa modalità Razzie Fluviali, in base a quanto riferito dal publisher.

Dopo che l'aggiornamento era stato scovato nei giorni scorsi, arriva ora l'ufficialità sia sulla data di uscita che sui contenuti dell'update: previsto per il 16 febbraio 2021 alle ore 13:00 circa, l'aggiornamento 1.1.2 di Assassin's Creed Valhalla punta a portare diverse novità oltre a correzioni varie per il titolo in questione.

L'aggiunta maggiore è rappresentata sicuramente da La Stagione di Yule: Modalità di gioco Razzie Fluviali, ovvero i River Raid che erano emersi già in passato tra le informazioni sugli aggiornamenti al gioco. Si tratta di esplorare nuove regioni d'Inghilterra a bordo di imbarcazioni, risalendo i fiumi e colpendo vari obiettivi da razziare ottenendo in questo modo nuovi bottini, ricompense e sfide. La modalità di gioco Razzie fluviali è parte del contenuto della stagione di Yule ed è gratis per tutti i giocatori di Assassin's Creed Valhalla, accessibile all'interno del gioco dopo avere scaricato l'aggiornamento 1.1.2.

Tra le altre novità sono in arrivo nuove abilità come "Trappola del berserker" (una sorta di trappola ipnotica utilizzabile con l'arco), "Grido di battaglia" (che incrementa la forza di Eivor spaventando i nemici) e "Spallata" (mossa in avanti he fa guadagnare spazio e arretrare i nemici).

Sono presenti in oltre diversi nuovi talenti da utilizzare e una grande quantità di miglioramenti e correzioni al gioco, che vanno dalla sistemazione di bug e imperfezioni alle rielaborazioni del bilanciamento, oltre all'aggiustamento di bug relativi a grafica, audio e animazioni.

Altre correzioni sono relative al combattimento e alla gestione dell'intelligenza artificiale, oltre alla progressione e a problemi riscontrati nell'avanzamento delle quest, fino ad arrivare all'interfaccia.

Si tratta veramente di un aggiornamento di grosso calibro e vi rimandiamo alle note ufficiali della patch per ricevere tutte le informazioni complete da parte di Ubisoft. Nel frattempo, è emerso che Assassin's Creed Valhalla fa volare Ubisoft, essendo causa principale del miglior trimestre mai registrato dalla compagnia.