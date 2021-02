Assassin's Creed Valhalla: update 1.012 per PS5 scovato, include la nuova modalità?

Assassin's Creed Valhalla è uno dei giochi autunnali di maggiore successo. Il pubblico sta apprezzando la nuova opera di Ubisoft, la quale fortunatamente ha in previsione di supportarla regolarmente. Durante il mese di febbraio 2021, dovrebbe arrivare ad esempio la nuova modalità "River Raid". Quando? Probabilmente molto presto visto che è stato scovato un nuovo update 1.012 per PS5 all'interno del database PlayStation.

La scoperta, come potete vedere nel tweet in calce, è da attribuire a PlayStation Game Size. Secondo quanto segnalato dal profilo Twitter, il peso totale di Assassins' Creed Valhalla dovrebbe raggiungere i 67.170 GB: come indicato da alcuni utenti, si tratta di un +6 GB. L'update 1.012 è segnalato per PS5, ma molto probabilmente Ubisoft lo rilascerà per tutte le piattaforme in contemporanea.

Già sapevamo che a febbraio 2021 sarebbe arrivato il "River Raid", una modalità che include tre mappe rigiocabili che ci ricompenseranno con nuovi equipaggiamenti, argento, rune e libri per Assassin's Creed Valhalla. Potremo costruire un nuovo edificio nel nostro accampamento per far crescere la nostra ciurma per i Raid.

Non sappiamo quando l'update 1.012 di Assassin's Creed Valhalla arriverà su PS5 e sulle altre piattaforme, ma probabilmente non mancherà molto. Pur trattandosi di un supposizione, è credibile attenderlo per la prossima settimana. Di certo Ubisoft lo annuncerà in modo ufficiale e rilascerà una patch note precisa prima del rilascio.

Vi segnaliamo infine che un Assassin's Creed free to play potrebbe essere nel futuro di Ubisoft, i AAA non bastano secondo quanto dichiarato recentemente dalla compagnia francese.