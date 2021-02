Stardew Valley: l'aggiornamento 1.5 è disponibile per PS4, Switch e Xbox One

Dopo tanti i rinvii, ConcernedApe ha annunciato che l'aggiornamento 1.5 di Stardew Valley è disponibile per PS4, Nintendo Switch e Xbox One sarà disponibile a breve su tutte le altre piattaforme. Questo update era particolarmente atteso perchè aggiunge decine di nuovi elementi al gioco, come, per esempio, la modalità coop locale e tanti nuovi personaggi, location e nemici.

La patch 1.5 era già disponibile da dicembre su PC, ma i lavori per la pubblicazione su console hanno richiesto a ConcernedApe più tempo del previsto. La novità più interessante è sicuramente lo split-screen per le partite in locale, che consente a due persone di condividere un solo schermo e giocare comodamente seduti sullo stesso divano. Un funzione solitamente perfetta per le console.

Oltre a questo il nuovo aggiornamento aggiunge un menù con le Opzioni Avanzate, nuovi edifici, animale e nemici. Oltre che, ovviamente, nuovi personaggi con i quali interagire e nuove cose da piantare e coltivare. A questo indirizzo potrete trovare la lista completa dei cambiamenti.

Quelli che ci ispirano di più sono il nuovo dungeon sotto il vulcano che cambia ogni volta che lo visiterete, nuovi nemici, nuove zone da esplorare come un resort nel quale rilassarsi e nuovi oggetti con i quali personalizzare la propria fattoria. Sarà persino possibile sedersi sulle sedie! Non mancheranno bug fix e miglioramenti alla stabilità generale del gioco.