Bright Memory: Infinite, trailer del nemico principale dell'hack&slash per Xbox Series X|S e PC

Lo sviluppatore cinese Playism ha pubblicato un nuovo trailer di Bright Memory: Infinite, la versione riveduta, corretta ed espansa dell'hack&slash in prima persona uscita per Xbox Series X|S e PC nel corso dello scorso anno. Questo filmato è incentrato sul nemico principale del gioco, la nemesi che dovremo combattere quando il gioco uscirà sulle nuove Xbox e su Windows 10 nel corso del 2021.

Qualche mese fa abbiamo pubblicato la recensione per Xbox Series X di Bright Memory, un FPS fatto da un solo sviluppatore, ma nel frattempo lo studio cinese di Playism ha deciso di creare la versione Infinite, ovvero una revisione del gioco originale espansa in tutto e per tutto con nuove sequenze di gameplay e narrativa. Questa versione sarà pubblicata su Xbox Series X|S e PC nel corso del 2021, con gli utenti PC che otterranno "l'upgrade" gratuitamente.

Nel filmato è possibile osservare sia il nemico principale di Bright Memory: Infinite, sia qualche secondo di azione adrenalinica. Il gioco mescola fasi da shooter puro con altre da hack&slash à la Devil May Cry. Ci sono anche dei puzzle da risolvere e delle fasi a piattaforme, forse l'elemento meno riuscito del pacchetto, oltre alla longevità.

Nonostante i pareri altalenanti e qualche polemica su come sia stato sviluppato il gioco, Bright Memory resta un'opera impressionante, soprattutto considerando che si tratta del lavoro di un'unica persona.