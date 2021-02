Pokémon Rosso e Blu: un nuovo trucco è stato trovato dopo 25 anni, ma è inutile

A distanza di 25 anni Pokémon Rosso e Blu custodiscono ancora dei segreti. Su Reddit, infatti, hanno recentemente svelato un trucco che è rimasto nascosto per un quarto di secolo. Grazie a questo escamotage è possibile ottenere 5 pokéball gratis all'inizio del gioco: potrebbe sembrare un buon premio, peccato che la strada per ottenerle è lunga e impervia e ci fa davvero chiedere se ne valga la pena. Sarà per questo che nessuno l'ha utilizzato per 25 anni?

Per ottenere questo premio, infatti, bisogna rispettare due requisiti. Il primo è il battere il vostro rivale per la seconda volta a Smeraldopoli prima di conquistare la prima medaglia. E fin qui non si tratta di un compito particolarmente complesso. L'altro requisito, però, è il non possedere nessuna pokéball. Questo vuol dire che non occorre comprarne nessuna, raccoglierla in giro o ottenerla attraverso qualche dialogo.

Questo vuol dire anche che fino a questo punto avrete combattuto solo e solamente con il vostro starter, dato che senza pokéball aggiuntive non potrete catturare altri pokémon. Una volta battuto per la seconda volta il rivale, basterà tornare dal Professor Oak per ottenere l'ambita ricompensa.

Vedendo questi passaggi capiamo come un simile trucco possa essere passato sottotraccia per 25 anni: che divertimento c'è in pokémon se non si possono catturare tutti i mostri tascabili? A distanza di 25 anni, infatti, è questo ancora il principale vettore che ci fa amare la serie.