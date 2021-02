Super Mario 3D World + Bowser's Fury: la patch 1.1.0 è disponibile per Nintendo Switch

Ormai non c'è un gioco moderno senza una patch di lancio. Anche Nintendo, pur molto attenta a pubblicare prodotti molto curati da questo punto di vista, non ha potuto esimersi dal pubblicare la patch 1.1.0 di Super Mario 3D World + Bowser's Fury per Nintendo Switch. Questo aggiornamento serve principalmente a sistemare alcuni problemi che potrebbero insorgere nel menù degli sticker. Il gioco, quindi, è perfettamente godibile anche senza l'update, anche se è sempre meglio mantenere aggiornato il software per avere a disposizione la versione più stabile possibile.

A proposito, avete letto la nostra recensione di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, un gioco che ne contiene due?

Non ci sono ancora le note ufficiali dell'aggiornamento (possiamo lamentarci pubblicamente del fatto che ogni update dovrebbe avere obbligatoriamente il changelog al momento della pubblicazione?), ma i soliti smanettoni di Reddit hanno notati dei cambiamenti nella gestione del menù degli sticker, con animazioni più fluide e definite che migliorano decisamente questa sezione del gioco. Inoltre gli sviluppatori avranno applicato piccoli miglioramenti in grado di migliorare la stabilità del gioco, così da garantire l'esperienza fluida e pulita che ci si aspetta da un gioco creato direttamente da Nintendo.

Nelle scorse ore Digital Foundry ha pubblicato la videoanalisi tecnica di Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Cosa ne pensate del lavoro della grande N?