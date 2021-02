Super Mario 3D World + Bowser's Fury, l'analisi tecnica di Digital Foundry in video

Super Mario 3D World + Bowser's Fury è il gioco del giorno, con le recensioni uscite in queste ore, e dunque non poteva mancare anche la classica analisi tecnica in video da parte di Digital Foundry, che ci consente di vedere più nel dettaglio gli eventuali miglioramenti applicati su Nintendo Switch rispetto all'originale.

Ricordiamo infatti che il gioco è una riedizione del capitolo uscito su Wii U, con alcune migliorie tecniche apportate e soprattutto l'aggiunta di un'ampia espansione chiamata appunto Bowser's Fury, che ingrandisce il mondo di gioco con una nuova area in stile "open world" e vari nuovi elementi di gameplay.

La versione originale aveva una risoluzione fissa di 720p, come molti titoli su Wii U, mentre Super Mario 3D World + Bowser's Fury su Nintendo Switch applica una risoluzione dinamica scalando da 720p a 1080p, quando si usa la console nel Dock attaccata alla TV. In forma portatile, il gioco rimane a 720p, agganciando precisamente la risoluzione nativa del display della console, mentre collegata alla TV si attiva lo scaling dinamico.

Stranamente, rileva Digital Foundry, sembra che Nintendo abbia applicato una forma di ricostruzione dell'immagine con tecnica interlacciata, cosa che emerge da un flickering che appare in video. Sebbene non si tratti di nulla di evidente, questo non era comunque presente nella versione originale e potrebbe essere un sistema utilizzato per raggiungere le risoluzioni più alte senza intaccare le performance. Da notare peraltro che questo effetto non risulta nell'espansione Bowser's Fury, che è stata sviluppata sulla base dell'hardware di Nintendo Switch ed evidentemente non ha avuto bisogno di tanti accorgimenti per poter girare a risoluzione più alta e performance solide.

Quest'ultime sono stabili a 60 fps, dunque sul fronte del frame-rate non si registrano particolari problemi di fluidità. La presentazione generale appare comunque più pulita e nitida rispetto al Super Mario 3D World originale.

Se non l'avete ancora fatto, vi ricordiamo di leggere la nostra recensione di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, gioco che peraltro ha ottenuto dei primi voti entusiastici dalla stampa internazionale finora.