Super Mario 3D World + Bowser's Fury: i primi voti sono entusiastici

Super Mario 3D World + Bowser's Fury è oggetto delle prime recensioni pubblicate online in queste ore, dalle quali arrivano i primi voti internazionali che, come da tradizione per un first party Nintendo di questo calibro, sono stellari.

Il gioco paga solo parzialmente il fatto di essere una riedizione del medesimo titolo uscito su Wii U, ma questo non scalfisce la sua qualità intrinseca, a cui peraltro si aggiunge anche la bella porzione inedita aggiunta per l'occasione con l'espansione Bowser's Fury, che a quanto pare è piaciuta molto.

Al momento, Super Mario 3D World + Bowser's Fury ha un Metascore di 91 su Metacritic, con parecchi perfect score ma anche qualche voce fuori dal coro: tra queste, quella che stona particolarmente proviene da IGN, che ha assegnato all'esclusiva Nintendo Switch un 7/10, ma anche EGM con "solo" un 8/10. In ogni caso, la qualità del gioco pare indiscutibile. Se ancora non l'avete fatto, correte a leggere la recensione di Super Mario 3D World + Bowser's Fury pubblicata su queste pagine proprio in questi minuti.

Vediamo dunque alcuni dei primi voti pubblicati in queste ore sulle testate internazionali: