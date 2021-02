Final Fantasy 7, le "novità" sono state mal tradotte, le vere parole del director

Recentemente sono circolate in rete le parole di Motomu Toriyama, co-director di Final Fantasy 7 Remake. Secondo una prima traduzione, pareva che durante il concerto di Square Enix in arrivo a breve termine ci sarebbe stato spazio per presentare alcune novità dedicate al gioco di ruolo del 2020. Chiaramente, molti hanno subito pensato a novità come una versione PS5, una PC o anche una Xbox, ma non sono stati esclusi possibili DLC, il tutto sostenuto anche da vari rumor circolati recentemente. Ora scopriamo però che le parole di Toriyama sono state mal tradotte.

Tramite Gematsu possiamo scoprire che la sua reale dichiarazione recita, in traduzione: "Ciao, sono Toriyama, il co-director di Final Fantasy 7 Remake. Avremo finalmente modo di ascoltare l'orchestra questo weekend. Non solo ci saranno le musiche del gioco originale, ma molte nuove canzoni composte per Final Fantasy 7 Remake, quindi non vedo l'ora che l'orchestra le riproponga. Ci sarà modo di vedere la loro performance durante l'evento, ovviamente, ma ci sarà anche spazio per un programma bonus all'interno del quale sarò presente: parlerò un po' di Final Fantasy 7 Remake."

Come potete leggere, il co-director afferma semplicemente che parlerà del gioco, non indica affatto che vi saranno novità di alcun tipo. Ovviamente è più che possibile che all'interno del suo discorso siano inclusi degli annunci, ma è anche possibile che si tratti unicamente di qualche dichiarazione sullo sviluppo del gioco, sulle difficoltà incontrate, sugli obbiettivi prefissati per questo rifacimento e altri argomenti simili: un dietro le quinte di Final Fantasy 7 Remake, in altre parole, più che novità.

Non è ancora tempo di perdere le speranze completamente, quindi, ma al tempo stesso non possiamo dare per scontato che vi sia qualcosa di nuovo ad attenderci. Lo scopriremo solo il 13 febbraio.

