Final Fantasy 14: update 5.5, tutte le novità e i vantaggi su PS5

Square Enix ha da poco presentato la quarta espansione di Final Fantasy 14 Online. Dopodiché, ha anche annunciato le novità attese nell'update 5.5. La data di uscita è il 13 aprile 2021 e arriverà insieme alla open beta della versione PS5 dell'MMORPG. Ecco le novità della patch e i vantaggi di PS5.

Prima di tutto, vediamo i vantaggi di PS5. La frequenza di aggiornamento sarà "notevolmente superiore", i caricamenti saranno più brevi e ci sarà il supporto alla risoluzione 4K. I giocatori con account di Final Fantasy 14 Online potranno scaricare l'aggiornamento alla versione PlayStation 5 in modo completamente gratuito all'inizio della beta, mentre i nuovi giocatori potranno usufruire della prova gratuita su PS5.

L'update 5.5 di Final Fantasy 14 Online è chiamato "Death Unto Dawn" e sarà diviso in due parti. Servirà come base per l'espansione Endwalker. La prima parte dell'aggiornamento proporrà il terzo capitolo dell'espansione YoRHa: Dark Apocalypse, il raid di alleanza ispirato a NieR con i contenuti creati da Yosuke Saito e Yoko Taro.

Vediamo qualche dettaglio aggiuntivo sull'update 5.5 di Final Fantasyt 14 Online:



Nuove missioni "Sorrow of Werlyt" - Ovvero la conclusione della missione del "Warrior of Light" e di Gaius per impedire lo sviluppo del progetto che riguarda le macchine da guerra dell'impero.

Nuova sfida: The Cloud Deck - Potremo affrontare Diamond Weapon ai livelli di difficoltà Normal ed Extreme.

Nuovo dungeon: Paglth'an - Affrontabile insieme ad altri avventurieri o, grazie al Trust System, con un gruppo di personaggi non giocanti.

Nuove missioni "Save the Queen" - Oltre all'aggiunta della nuova area "Zadnor", sarà aggiunta la possibilità di migliorare le proprie armi Resistance fino al livello finale.

Nuova sfida Unreal - I giocatori di livello 80 avranno accesso a nuova versione più impegnativa di una primal esistente, che offrirà una nuova sfida e l'occasione di ottenere premi unici.

Aggiornamenti per creatori - A partire dall'update 5.5, i creatori di alto livello potranno ottenere riconoscimenti speciali e strumenti di creazione unici.

Aggiornamento Ishgard Restoration - Gli abitanti di Firmament proporrano regolarmente delle Fêtes per celebrare il completamento della ricostruzione.

Aggiornamento "modalità Explorer" - La modalità Explorer sarà estesa a tutti i dungeon di livello 70 e permetterà di esplorarli senza pericoli e acquisire immagini anche con cavalcature e minion. Sarà anche possibile eseguire Performance Action nei dungeon, ad esempio suonare strumenti musicali.

Aggiornamenti Performance Action - Ora i giocatori possono cambiare strumento mentre suonano. In più verrà aggiunto un nuovo strumento.

Modifiche ai job per le azioni PvE e PvP, nuove consegne personalizzate, aggiornamento della pesca oceanica, nuove cavalcature e altro ancora.

Vi ricordiamo che Endwalker arriverà in autunno 2021. Vi segnaliamo inoltre la nostra anteprima di Final Fantasy XIV: Endwalker.