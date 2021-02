Street Fighter 2 compie 30 anni, live alle 18.00 con DocManhattan e Kenobit

Street Fighter 2 ha appena compiuto 30 anni e abbiamo deciso di celebrare l'evento con una speciale live a partire dalle 18.00, con Vincenzo Lettera e in compagnia di due ospiti d'eccezione: DocManhattan e Kenobit.

Insieme a questi due mostri sacri del settore ripercorreremo la storia del capolavoro che ha rivoluzionato il genere dei picchiaduro a scorrimento, debuttando nelle sale giochi il 6 febbraio 1991 e dando il via a una serie da quaranta milioni di copie.

Alessandro "DocManhattan" Apreda, autore di libri e fumetti, ha creato nel 2007 il blog di successo L'Antro Atomico del Dr. Manhattan e prima ancora è stato ideatore e direttore di riviste come PlayGeneration, Turisti per Caso Magazine e Horror Mania.

Fabio "Kenobit" Bortolotti è invece il più noto rappresentante italiano del genere chiptune, traduttore di videogame e fondatore di Kenobisboch Productions insieme ad Andrea Babich: un'alleanza che mira alla preservazione della cultura legata al retrogaming.

Per una diretta del genere chiediamo ovviamente anche la vostra partecipazione: su Telegram c'è il gruppo ufficiale di Multiplayer.it, e per entrare a far parte di questa community basta possedere un account Telegram e cliccare su questo link.

Potete, invece, seguire la live all'interno di questa notizia, nel box dedicato in homepage, sul canale Twitch di Multiplayer.it oppure utilizzando l'app ufficiale per iOS e Android.