Horizon Zero Dawn a 72p è uno spettacolo

Lo sapevate che Horizon Zero Dawn su PC può essere giocato all'incredibile risoluzione di 72p? Parliamo di 256x144 pixel, roba da albori dei videogiochi.

Per portare la risoluzione così in basso, è necessario selezionarla manualmente. Come potete vedere dalla clip sottante, Horizon Zero Dawn funziona nonostante i pochi pixel a schermo. Anzi, a dirla tutta vederlo così è incredibilmente affascinante, con quel suo gusto tra il retrò e il contemporaneo. Chi l'ha provato è pronto a giurare che sia anche giocabilissimo.

Che senso ha permettere una risoluzione così bassa? Difficile dirlo, ma se ne stiamo parlando evidentemente il suo effetto lo ha ottenuto. Chissà che configurazione è richiesta per far girare Horizon Zero Dawn in quel modo.

Comunque sia, risoluzione a parte, vi ricordiamo che Horizon Zero Dawn è disponibile per PS4 e PC, ed è giocabile in retrocompatibilità su PS5. Guerrilla sta anche sviluppato Horizon Forbidden West, il seguito ufficiale, attualmente annunciato per PS4 e PS5.