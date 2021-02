Fast & Furious 9, lo spot del Superbowl 2021 con Vin Diesel e John Cena

Fast & Furious 9 è stato presentato nel corso del Superbowl 2021 con un nuovo, spettacolare spot che prova a riassumere in 30 secondi l'altissimo grado di spettacolarità garantito dal nuovo episodio della serie con Vin Diesel.

A diversi mesi di distanza dal primo trailer, Fast & Furious 9 torna dunque a mostrarsi in video per un concentrato di emozioni e per ribadire il ruolo della new entry John Cena, che nel film interpreterà il ruolo del villain.

In uscita nei cinema il 21 maggio, salvo imprevisti, il nono capitolo della saga vedrà Dom Toretto tornare in azione nel momento in cui una minaccia proveniente dal passato bussa alla sua porta.

Sembra infatti che qualcuno abbia assoldato uno dei migliori sicari del mondo, nonché pilota provetto, per eliminare Dom e la sua squadra. Il caso vuole che si tratti del suo fratello perduto, Jakob Toretto.

Diretto da Justin Lin, un vero e proprio veterano del franchise, Fast & Furious 9 ci porterà da Londra a Tokyo, da Edinburgo all'America Centrale e non solo.

Il tutto in compagnia di un ricco cast, che include Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren e Charlize Theron.