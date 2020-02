Fast & Furious 9, primo trailer e data per il film con Vin Diesel e John Cena

Universal Pictures ha finalmente pubblicato il primo trailer di Fast & Furious 9. La nuova pellicola con Vin Diesel e John Cena arriverà nelle nostre sale in 21 maggio 2020.



Durante uno spettacolare evento di presentazione a Miami con Cardi B, Wiz Khalifa, Charlie Puth, Ozuna e Ludacris, Universal Pictures ha annunciato la data d'uscita di F9, il nuovo capitolo della spettacolare (e tamarrissima) saga di Dominic Toretto. In regia tornerà Justin Lin, mentre il cast è un mix tra volti noti e new entry.



Ecco le star che hanno partecipato alle riprese: Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Helen Mirren, Jordana Brewster, Ludacris, Tyrese Gibson, Nathalie Emmanuel, Lucas Black, John Cena, Michael Rooker, Cardi B e Finn Cole.



Jason Statham e Dwayne Johnson, le star dello spin-off Hobbs & Shaw, non saranno presenti, per via di alcune liti con Vin Diesel.



Fast & Furious 9 uscirà il 21 maggio 2020 nelle sale italiane, mentre Fast & Furious 10, l'ultimo capitolo della saga, è previsto per il 2 aprile 2021.