Pokémon GO: tutti gli eventi di febbraio 2020 annunciati da Niantic Labs

Ansiosi di conoscere cosa Pokémon GO ha in serbo per voi a febbraio 2020? Siete nel posto giusto: Niantic Labs ha già confermato tutti gli eventi in arrivo, e noi ve li riportiamo in questo rapido articolo. Ne vale davvero la pena.

Tanto per cominciare, domani 2 febbraio 2020 si terrà su Pokémon GO la già annunciata Missione di Ricerca sul Campo di Minccino: dalle 14:00 alle 17:00 potrete ottenere missioni e sperare di incontrare la versione cromatica/shiny del Pokémon in questione, della Quinta Generazione di Unima. Il prossimo 15 febbraio 2020, invece, si terrà un Raid Day dedicato a Lickitung, con possibilità di ottenerlo anche in forma cromatica per la prima volta in assoluto.

Non è tutto. A febbraio 2020, battendo Giovanni del Team GO Rocket potrete ottenere Raikou Ombra, la prima versione oscura dei Cani Leggendari. Tornadus, inoltre, invaderà i Raid Leggendari di Livello Cinque dal 5 febbraio 2020 in poi; dal 7 al 10 febbraio 2020 si terrà un evento celebrativo per la Quarta Generazione di Sinnoh, con Riolu e Hippopotas shiny.

A San Valentino, infine, Audino e Alomomola debutteranno su Pokémon GO, mentre Chansey Shiny sarà finalmente disponibile. E ancora un'ultimissima cosa (visto quanti eventi in arrivo?): la ricerca speciale di febbraio 2020 sarà dedicata a Woobat.