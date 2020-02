Fortnite: Attenzione e Razza nel negozio del 1 febbraio 2020

Arriva febbraio 2020, e con lui il primo negozio di Fortnite Capitolo 2 del nuovo mese; per l'occasione, Epic Games non poteva di certo evitare di rilasciare contenuti inediti. Vediamoli in questo rapido articolo, con i loro prezzi.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi 1 febbraio 2020 troverete innanzitutto la Skin Attenzione, proposta al prezzo di 800 V-buck, circa 8 euro al cambio; e possiede anche uno stile aggiuntivo. Torna anche Razza, una skin proposta un po' di tempo fa anche tramite votazione della community (ma non aveva vinto), al prezzo più elevato di 1200 V-buck, circa 12 euro al cambio. Restano inoltre disponibili tutte le Skin di Fortnite x NFL a tema Super Bowl 2020. Da ultimo, i balletti in evidenza di oggi sono Giornata Nevosa, Passi da sogno e Richiamo da battaglia.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi, sabato 1 febbraio 2020, con rispettivi prezzi. Le nuove sfide a tempo straordinario di Epic Games, lo ricordiamo, sono già disponibili per il completamento.

Attenzione (Costume) - 800 V-buck

Lince (Costume) - 2000 V-buck

Razza (Costume) - 1200 V-buck

Dinamo (Costume) - 1200 V-buck

Match Point (Costume) - 800 V-buck

Ascia Borchiata (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Giornata nevosa (Emote) - 500 V-buck

Passi da sogno (Emote) - 500 V-buck

Richiamo da battaglia (Emote) - 200 V-buck