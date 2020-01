Fortnite x NFL, Skin del Super Bowl 2020 nel negozio del 31 gennaio

Il nuovo negozio di Fortnite Capitolo 2 è finalmente disponibile: debuttano al suo interno le tanto attese Skin del football americano, in collaborazione con NFL e in occasione dell'inizio della stagione del Super Bowl 2020. Vediamo tutti i dettagli del caso.

Sono davvero parecchie le Skin del Super Bowl 2020 di Fortnite Capitolo 2 oggi 31 gennaio 2020 disponibili nel negozio di gioco: per esempio Juke e Spuntone. Ognuna di esse, comunque, viene proposta al prezzo di 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio; a completare il set di Fortnite x NFL ci sono poi i soliti accessori secondari, come Primo Down e Palla Dorata, gli strumenti raccolta. I balletti in evidenza di oggi, infine, sono Tempo scaduto, E... segna!, e Negato.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite di oggi, venerdì 31 gennaio 2020, con i rispettivi prezzi. Le nuove sfide a tempo straordinario Cammeo VS Chic, inoltre, sono già disponibili per il completamento.

Juke (Costume) - 1500 V-buck

Spuntone (Costume) - 1500 V-buck

Primo Down (Strumento Raccolta) - 500 V-buck

E... segna! (Emote) - 500 V-buck

Touchdown (Deltaplano) - 500 V-buck

Negato (Emote) - 200 V-buck

Piccone da porta (Strumento raccolta) - 800 V-buck

Tempo scaduto (Emote) - 200 V-buck

Palla dorata (Strumento raccolta) - 500 V-buck