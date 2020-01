Animal Crossing: New Horizons, Nintendo Switch esclusiva a tema annunciata ufficialmente

Il 20 marzo 2020, dopo circa sette anni di attesa dall'ultimo capitolo, tutti i fan della serie potranno finalmente giocare ad Animal Crossing: New Horizons. E buona parte di questi attendeva anche l'annuncio di una Nintendo Switch a tema, come già avvenuto per altri franchise di rilievo come Super Smash Bros. e Pokémon Spada e Scudo.

L'annuncio è arrivato direttamente da Nintendo nelle scorse ore: anche Animal Crossing: New Horizons avrà la sua Nintendo Switch esclusiva e a tema. Si tratta di un modello standard della console decorato, sia nel dock che sul retro della console stessa, con dei motivi a tema Animal Crossing estremamente riconoscibili. I colori scelti sono quelli caldi, estivi: richiamano l'isola deserta, e soprattutto i personaggi di Tom Nook e di Marco e Mirco.

Qui di seguito trovate le prime immagini della console Nintendo Switch esclusiva a tema Animal Crossing: New Horizons, che sarà in vendita a partire dal 13 marzo 2020 al prezzo di 299,99 dollari, e che non includerà al suo interno una copia del gioco. Resta da capire se verrà proposta anche una Nintendo Switch Lite decorata in modo simile; e se prima o poi Nintendo concederà anche ad Animal Crossing: New Horizons il suo Direct a tema.