Pokémon GO e Lega Lotte, la distribuzione ricomincia: ecco come

L'arrivo della nuova funzionalità legata alla Lega Lotte di Pokémon GO si sta rivelando più complessa del previsto. Dapprima lanciata negli scorsi giorni, poi ritirata per problemi di stabilità dei server di gioco; ora la distribuzione è cominciata nuovamente nelle scorse ore... ma in modo particolare.

Gli sviluppatori di Niantic Labs hanno deciso di garantire l'accesso alla modalità Lega Lotte di Pokémon GO a scaglioni: nel momento in cui scriviamo possono sfruttare la nuova funzionalità e giocare alle partite classificate online tutti i giocatori che abbiano raggiunto almeno il Livello 30. Ieri sera la Lega Lotte era disponibile solo per i giocatori dal Livello 35 in su: è dunque plausibile che nell'arco della giornata arrivi almeno fino ai giocatori di Livello 20, e poi nel fine settimana per tutti gli altri.

La Lega Lotte di Pokémon GO permette di sfidare online Allenatori provenienti da tutto il mondo, scalando così la classifica e ottenendo premi estremamente interessanti, mostriciattoli tascabili inclusi. Vi terremo aggiornati non appena saremo in possesso di maggiori dettagli.