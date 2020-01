Pokémon GO: Lega Lotte GO sospesa, i dettagli da Niantic Labs

Nella giornata di ieri, gli sviluppatori di Niantic Labs hanno lanciato una nuova funzionalità molto attesa su Pokémon GO: la Lega Lotte GO. Peccato che, nel momento in cui scriviamo, sia già stata ritirata in seguito ad alcuni, gravi problemi.

La Pokémon GO Battle League è stata rimossa per prevenire errori nei server di gioco di Pokémon GO, che avrebbero compromesso la fruizione dell'intera esperienza di gioco per tutti i giocatori in tutto il mondo. Insomma, Pokémon GO non è ancora pronto per ospitare in modo stabile la Lega Lotte: i server di gioco non reggono lo sforzo. Niantic Labs ha confermato che non appena sarà possibile, comunque, la funzionalità verrà introdotta nuovamente.

Per tutti gli ultimi arrivati, ricordiamo che la Lega Lotte di Pokémon GO non è altro che una modalità competitiva online con classifiche e premi; un'introduzione davvero molto interessante per il titolo mobile, disponibile gratuitamente su smartphone android e dispositivi iOS.

Trainers, to ensure a smooth feature launch and prevent server issues, we have temporarily paused the rollout of GO Battle League. We will provide updates as soon as we are able. — Pokémon GO (@PokemonGoApp) January 29, 2020