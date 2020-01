Pokémon GO Battle League: prima stagione in arrivo?

Lo scorso ottobre 2019 gli sviluppatori di Niantic Labs avevano annunciato la Pokémon GO Battle League: una nuova funzionalità competitiva online che avrebbe permesso agli allenatori di tutto il mondo di competere all'interno di vere e proprie classifiche aggiornate in tempo reale. E forse novità arriveranno proprio in questi giorni.

La prima stagione della Pokémon GO Battle League potrebbe iniziare a breve: è quanto si evince da un tweet pubblicato dagli sviluppatori di Niantic Labs durante la notte, che reca l'immagine di uno scontro tra Pokémon all'interno di un'arena."La funzionalità GOBattle si sta evolvendo, Allenatori. Restate con noi": nella notte è anche arrivato un aggiornamento forzato per l'app di Pokémon GO su android e iOS. Che tutto sia pronto per l'update definitivo?

Ricordiamo qui di seguito la prima descrizione della funzionalità GO Battle League di Pokémon GO, fornita a suo tempo dagli sviluppatori: "fin dall'inizio, le lotte sono state una parte essenziale dell'universo Pokémon. Siamo lieti di annunciare lo sviluppo di una funzione basata sulle sfide Allenatore, l'attuale forma di lotta tra giocatori esistente all'interno di Pokémon GO. Questa funzione si chiamerà Lega Lotte GO. Come molte funzioni di Pokémon GO, la Lega Lotte GO incoraggerà i giocatori a uscire ed esplorare il mondo con i Pokémon. Gli Allenatori potranno camminare per ottenere l'accesso alla Lega Lotte GO, quindi potranno sfidare gli avversari di tutto il mondo tramite un sistema di lotte online e salire di livello nella lega. Speriamo che questa funzione renda le lotte di Pokémon GO un'esperienza più competitiva e accessibile a più Allenatori. Il lancio della Lega Lotte GO è previsto all'inizio del 2020".