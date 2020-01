Pokémon GO: Magmar e Gyarados Shiny disponibili allo stato selvatico

Le sorprese del nuovo evento di Pokémon GO dedicato al Capodanno Cinese 2020 non sono ancora finite: stando alle segnalazioni raccolte dagli allenatori nelle ultime ore, pare che Magmar Shiny e Gyarados Shiny siano ora ufficialmente disponibili allo stato selvatico. Vediamo più da vicino tutti i dettagli.

In occasione del Capodanno Cinese 2020 di Pokémon GO (evento che proseguirà fino ai primi giorni di febbraio 2020), i giocatori potranno incontrare Gyarados allo stato selvatico. Già questa è una grande novità, dato che normalmente occorrono ben 400 caramelle per evolvere Magikarp, ma non è tutto: anche Gyarados Shiny, infatti, può essere trovato. Con molta fortuna, s'intende.

E per la prima volta in assoluto, inoltre, gli sviluppatori di Niantic Labs hanno anche rilasciato Magmar Shiny nel mondo di gioco. Questo Pokémon fino all'evento attuale poteva essere ottenuto solo con un'incredibile colpo di fortuna, schiudendo Magby Shiny dalle Uova Pokémon e facendolo evolvere. Adesso la versione base è presente direttamente nel mondo di gioco tramite incontri selvatici: chissà se vi resterà anche ad evento di Capodanno Cinese 2020 concluso.