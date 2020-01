Street Fighter 5: Champion Edition su Nintendo Switch? Capcom smentisce l'esistenza del gioco

Si è diffusa nelle ultime ore la voce di corridoio sul possibile arrivo di Street Fighter 5: Champion Edition su Nintendo Switch in seguito a un misterioso messaggio diffuso da EB Games Canada, ma a quanto pare si è trattato solo di un errore.



La notizia di Street Fighter V: Champion Edition su Nintendo Switch sarebbe stata notevole, perché il gioco è stato finora un'esclusiva PS4 per quanto riguarda le console e tale a quanto pare è destinata a rimanere. "Street Fighter V: Champion Edition sta arrivando su Nintendo Switch! Preorder aperti in negozio", si leggeva nel messaggio iniziale, che a questo punto non si capisce bene come sia venuto fuori.



A qualche ora di distanza, infatti, è arrivata la smentita prima da parte di Yoshinori Ono, il responsabile della serie Street Fighter presso Capcom, il quale ha prima scherzato dicendo "Cosa? Incredibile, dove posso trovare questo prodotto? Possibile che non ci siamo accordi che qualcuno lo stesse facendo?" Per poi riferire chiaramente che "tale prodotto non esiste al momento".



Successivamente è arrivata la smentita della stessa catena di rivenditori che ha ammesso l'errore: "Abbiamo pubblicato un tweet pubblicitario per Street Fighter 5: Champion Edition per Nintendo Switch questa sera, vi prego di considerare che i dettagli nel tweet non erano corretti ed è stato pubblicato per sbaglio. L'intenzione era di evidenziare la versione PS4 del gioco". Tutto un errore e Street Fighter 5: Champion Edition non è destinato ad arrivare su Nintendo Switch dunque, almeno "al momento".





Whaat!?

No way, where can I get this product?

... Could it be that we didn't realize that someone are making it?

;D



Such item does not exist right now.

Thanks! https://t.co/0hYBet71aR — Yoshinori Ono (@Yoshi_OnoChin) January 26, 2020