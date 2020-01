Wind Per Te: offerte prorogate al 3 febbraio 2020, i dettagli

L'operatore storico italiano Wind ha deciso di prorogare al 3 febbraio 2020 alcune offerte e opzioni attualmente disponibili, che fanno generalmente parte del settore Per Te. Ve ne parliamo più diffusamente in questo rapido articolo.

Le offerte Smart Per Te sono alcune di quelle che avrebbero dovuto scadere in questi giorni, e che sono state invece prorogate al 3 febbraio 2020 da Wind. Smart Per Te propone diversi bundle di minuti che possono variare da 500 minuti a minuti illimitati, con un traffico dati che oscilla tra i 10GB e i 20GB mensili.

Ecco tutte le proposte di Wind, cui dovrete aggiungere un contributo di attivazione di 14,99 euro:

500 minuti verso tutti e 10 Giga di traffico dati a 7,99 euro al mese

minuti illimitati verso tutti e 10 Giga di traffico dati a 7,99 euro al mese

500 minuti verso tutti e 15 Giga di traffico dati a 9,99 euro al mese

minuti illimitati verso tutti e 15 Giga di traffico dati a 9,99 euro al mese

500 minuti verso tutti e 20 Giga di traffico dati a 11,99 euro al mese

minuti illimitati verso tutti e 20 Giga di traffico dati a 11,99 euro al mese