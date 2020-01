Pokémon GO: evento Capodanno Cinese 2020 disponibile, i dettagli

Nel momento in cui scriviamo Niantic Labs ha finalmente reso disponibile da alcune ore il nuovo evento di Pokémon GO dedicato al Capodanno Cinese 2020. Vediamo dunque rapidamente tutte le informazioni che dovete conoscere per godervelo al meglio.

Il Capodanno Cinese 2020 di Pokémon GO proseguirà fino al prossimo 3 febbraio 2020, alle ore 22:00 (orario italiano locale). Per tutto questo periodo di tempo, i Pokémon di colore rosso si troveranno più facilmente allo stato selvatico, in ogni luogo: per la prima volta in assoluto, inoltre, Gyarados Shiny sarà disponibile allo stato selvatico; con un po' di fortuna potrete aggiungerlo alla vostra collezione. Non è tutto, perché Darumaka è stato ufficialmente aggiunto alle Uova Pokémon da 7 KM, ed è l'unico modo per ottenerlo, quindi schiudetene il più possibile.

Altri bonus interessanti attualmente attivi su Pokémon GO in occasione del Capodanno Cinese 2020: è più facile ottenere un Pokémon Fortunato tramite scambio; probabilità aumentata di diventare Amici Fortunati interagendo con gli allenatori nella vostra lista delle amicizie; si possono ottenere Caramelle Rare dai Pacchi Amicizia. L'evento di Minccino, invece, è attualmente previsto per il prossimo fine settimana. Ecco qui di seguito una pratica immagine realizzata dai ragazzi di Pokémon GO Raid Italia, per tenere facilmente a mente tutte queste informazioni.