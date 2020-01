Call of Duty: Modern Warfare, un bug fa diventare invisibili

Call of Duty: Modern Warfare ha uno strano bug che fa diventare i giocatori letteralmente invisibili. Si tratta di una scoperta recente. Evidentemente il bug è stato introdotto con l'ultimo aggiornamento.



Stando ai resoconti il problema sarebbe in uno dei nuovi kit della COD League. Difficile dire quanto sia diffuso il bug, ma ormai solo il sapere della sua esistenza lo rende abbastanza pericoloso per tutti i giocatori di Call of Duty: Modern Warfare. Se volete vederlo, trovate un video più esplicativo di mille parole allegato al tweet in fondo alla notizia.



Al momento di scrivere questa notizia, Activision e Infinity Ward non hanno commentato la situazione. Immaginiamo comunque che siano già coscienti del problema, visto che seguono molto attentamente gli umori della community. Speriamo che sia risolto presto con un hotfix o con il prossimo aggiornamento di Call of Duty: Modern Warfare.



Per il resto vi ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare è disponibile per PC, Xbox One e PS4.