Wind Capodanno Cinese 2020: 48GB a 9,88 euro ai clienti nati in Cina

Il Capodanno Cinese 2020 è ormai arrivato, e anche gli operatori della telefonia mobile italiana hanno pensato ad iniziative simpatiche per vecchi e nuovi clienti. In questo breve articolo vi parliamo di Wind, e della sua iniziativa attualmente disponibile pensata per i clienti cinesi.

Wind ha deciso di offrire, in occasione del Capodanno Cinese 2020, un'offerta pensata per i nuovi clienti nati in Cina: si chiama Call Your Country Happy Chinese New Year e propone minuti illimitati verso tutti i numeri Wind, 488 minuti verso tutti i numeri in Italia, 488 minuti verso la Cina e altri paesi, infine 48 GIGA di internet in 4G al prezzo mensile di 9,88 euro. Gli SMS non sono invece inclusi nel bundle, e avranno un costo di 10 centesimi ciascuno.

Call Your Country Happy Chinese New Year di Wind potrà essere attivata da oggi, 25 gennaio 2020 (Capodanno Cinese), fino al 9 febbraio 2020 successivo, salvo proroghe. Occorrerà un codice fiscale che attesti la cittadinanza cinese.