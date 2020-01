Batman: Arkham Knight, solo per PS4 la nuova skin rilasciata a cinque anni dal lancio

Rocksteady sta per rilasciare una nuova skin per Batman: Arkham Knight, più precisamente per la versione PS4, perché quelle PC e Xbox One non riceveranno nulla. La skin Earth 2, così si chiama, era stata promessa lo scorso anno, a luglio, come contenuto esclusivo della versione PS4 della raccolta Arkham Collection. Sarà disponibile a partire dal 28 gennaio sul PlayStation Store.



Ovviamente la notizia non ha reso felici alcuni utenti PC e Xbox One, che si sono sentiti esclusi dalla novità, anche se si sapeva da molti mesi che lo sarebbero stati. Molte di più sono state le battute ironiche su di una skin arrivata così in ritardo per un gioco ormai vecchio di cinque anni. Del resto chi riprenderebbe Batman: Arkham Knight in mano solo per vedere una nuova skin?



Rimane purtroppo misterioso il nuovo gioco di Rocksteady, in sviluppo ormai da anni. Le voci più attendibili parlano di un titolo dedicato a Suicide Squad, ma per ora non c'è niente di confermato.



As promised last year, the Earth 2 Dark Knight Skin will be made available worldwide to players who own Batman: Arkham Knight on PS4. The Skin will be available for download on the PlayStation Store from the 28th of January. pic.twitter.com/zclEMkS7av — Rocksteady Studios (@RocksteadyGames) January 24, 2020