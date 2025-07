Il Batman cancellato con protagonista Damian Wayne si mostra in un possibile video preliminare

In base ad alcune voci di corridoio, tale gioco veniva identificato con il nome in codice "Project Sabbath" e doveva inserirsi nello stile della serie Arkham, come una sorta di seguito di Batman: Arkham Knight , prima di essere però cancellato dall'editore.

Si tratta di una breve sequenza costruita sull'engine di gioco ma ancora in forma largamente incompleta, utilizzando poligoni senza texture e in forma estremamente grezza ma che potrebbe contribuire a consolidare l'idea che un nuovo Batman era in sviluppo, prima di essere poi cancellato da Warner Bros. Games.

Mentre continuano a non esserci conferme al riguardo, emerge un altro possibile documento che attesa l'esistenza di un progetto su un nuovo gioco di Batman con protagonista Damian Wayne , in questo caso un breve video da una versione preliminare del titolo in questione.

Spunti interessanti

In base a quanto riferito da alcune fonti, il nuovo Batman doveva avere Damian Wayne come protagonista, ponendosi dunque come continuazione della serie con il nuovo super-eroe a subentrare a Bruce Wayne, ma sarebbe stato cancellato per spostare le risorse su Gotham Knights.



Sebbene non ci sia mai stata conferma su questa teoria, alcuni elementi sarebbero emersi a consolidarla, come alcune immagini trapelate su questo progetto nei giorni scorsi e ora anche questo breve video, che tuttavia dimostra poco in questo stato.

In questa clip possiamo vedere Killer Croc in moto che viene sovrastato da Damian Wayne con il suo veicolo, ingaggiando probabilmente una lotta ad alta velocità per le strade di Gotham City, ma questo possiamo solo supporlo a partire da questi brevi secondo visibili.