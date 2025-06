Spuntano nuove immagini del sequel cancellato di Batman: Arkham Knight con protagonista Damian Wayne

Il nuovo Cavaliere Oscuro dopo gli eventi di Arkham Knight

Le immagini provengono dal profilo ArtStation di Rodrigue Pralier, ex artista di Warner Bros. Games Montreal, oggi in forza a Free Range Games. Le ha etichettate come "ricerche iniziali" per un "progetto del 2015 cancellato".

Tra i concept si notano Damian Wayne - figlio di Bruce e Talia al Ghul - nei panni del nuovo Batman, un Bruce Wayne visibilmente invecchiato e alcuni villain, tra cui Killer Croc.

Sebbene non sia mai stato annunciato ufficialmente, la sua esistenza era trapelata anni fa con il nome in codice "Project Sabbath". Era pensato come un gioco ambientato dieci anni dopo gli eventi di Batman: Arkham Knight, in cui il figlio di Bruce Wayne avrebbe raccolto l'eredità del Cavaliere Oscuro. La trama si sarebbe ispirata in parte a Batman Beyond, dove Bruce decide di appendere il mantello al chiodo e ritirarsi a vita privata, lasciando spazio al giovane liceale Terry McGinnis.

Non è chiaro il motivo della cancellazione del progetto, ma si tratta di situazioni piuttosto comuni nell'industria videoludica, dove molti titoli vengono interrotti durante le fasi di sviluppo. Come noto, in seguito Warner Bros. Games ha concentrato i propri sforzi su Gotham Knights, che tuttavia non è riuscito a conquistare del tutto critica e pubblico.