Peak sembra essere il nuovo fenomeno di Steam: vendite e quantità di giocatori incredibili al lancio

Peak è uscito alquanto in sordina, con pochissime informazioni distribuite alla stampa specializzata e nessuna fanfare mediatica e promozionale, eppure sta raggiungendo risultati superiori a molti giochi tripla A , dimostrando come un'idea originale possa avere enorme successo su Steam.

Il successo dell'originalità

Peak è emerso dalla collaborazione tra il team Landfall e il publisher Aggro Crab, a sua volta autore del noto Another Crab's Treasure ed è un gioco incentrato sulla scalata, studiato in particolare per essere giocato in modalità multiplayer cooperativa.



Quest'ultimo è un elemento che si è dimostrato costante nei maggiori successi a sorpresa emersi su Steam in questi anni: l'utenza della piattaforma Valve sembra premiare le esperienze cooperative originali, e in questo caso ci sono elementi davvero inediti o quasi.

All'interno di varie ambientazioni ci troviamo a cercare di scalare montagne seguendo diversi percorsi con un approccio alquanto libero e nuove impresi che vengono generate in maniera procedurale, sotto alcuni aspetti.

Il gioco può essere affrontato in single player ma dà il meglio di sé con il multiplayer cooperativo, con la collaborazione tra i giocatori che diventa fondamentale per sopravvivere, aiutandosi a vicenda per scalare i punti più impervi e trovando insieme gli accessi migliori per salire di quota.

Oltre a raggiungere la cima è necessario cercare cibo e risorse e curare le proprie ferite, guardandoci dalle numerose minacce presenti sui percorsi. Peak in questo modo ha raggiunto 1 milione di copie vendute in 6 giorni e ben 102.799 giocatori contemporanei online su Steam come picco registrato nelle ultime 24 ore, ma potrebbe essere destinato ad aumentare ancora.