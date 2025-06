Arriva la scorciatoia AI Mode sui Pixel per una ricerca ancora più immediata

All'inizio di quest'anno Google ha introdotto AI Mode, che permette di trovare risposte a domande più complesse. Questa funzionalità era (e continua ad esserlo) accessibile tramite web o app di Google, ma non era stata ancora resa disponibile una vera e propria scorciatoia.

Al momento, pare che la scorciatoia si stia diffondendo su larga scala su dispositivi Pixel con Android 16 . Tuttavia, non essendo presente nella prima beta di Android 16 QPR1 , attendiamo eventuali aggiornamenti ufficiali. Fateci sapere nei commenti se è già disponibile sul vostro dispositivo.

Attraverso questa scorciatoia gli utenti potranno usufruire di AI Mode con un semplice tocco , in modo da accedere rapidamente a questa funzione. Come possiamo vedere dalle immagini sottostanti, il pulsante è integrato nella barra di ricerca di Google , precisamente a sinistra della ricerca vocale e Lens. Basterà quindi toccare il pulsante dedicato e sarà automaticamente possibile accedere a Google AI Mode. L'icona dovrebbe adattarsi al design scelto dall'utente, quindi con eventuali colorazioni differenti.

Le novità di AI Mode

Google sta testando le chat vocali con AI Mode. In questo modo gli utenti possono avere delle conversazioni vocali con il chatbot attraverso Search Live, toccando l'icona dedicata. È infatti possibile fare domande ad alta voce, ricevendo di conseguenza risposte via audio (ricordiamo che altre aziende offrono servizi simili, come ChatGPT o Claude).

Ad ogni modo, AI Mode si distingue dal classico motore di ricerca, dato che opera come un chatbot integrato in Google Search. Grazie a Gemini 2.5 le prestazioni sono nettamente migliorate, insieme a una maggiore capacità di comprensione del linguaggio naturale. Se volete scoprire tutti i dettagli in merito, ve ne abbiamo parlato accuratamente nel nostro articolo dedicato.