Samsung continua a dominare il mercato dei display pieghevoli: spedizioni record, in attesa di iPhone Foldable

Il primo trimestre del 2025 ha evidenziato un quadro interessante nel settore dei pannelli OLED pieghevoli. Secondo le rilevazioni di UBI Research, Samsung Display (SDC) ha registrato spedizioni di sole 250.000 unità , un volume inferiore rispetto a quello di altri concorrenti come BOE, CSOT e Visionox. A partire dal mese di maggio, però, la situazione si è radicalmente modificata.

Le proiezioni di UBI Research, aspettando Apple

La proiezione per i mesi di maggio e giugno 2025 prevede che Samsung Display spedirà un totale combinato di 3,3 milioni di pannelli OLED pieghevoli. Questi dati proietterebbero SDC a detenere una quota di mercato del 52% per l'intero secondo trimestre del 2025, consolidando la sua posizione di leader. Nel medesimo periodo, gli altri attori principali hanno registrato volumi significativi, ma inferiori: BOE ha spedito 1,8 milioni di pannelli, TCL CSOT 900.000 e Visionox 500.000.

Spedizioni mensili di OLED pieghevoli per smartphone (fonte: UBI Research)

Le previsioni di UBI Research suggeriscono che Samsung Display manterrà la sua posizione dominante anche nel terzo trimestre del 2025 e nel futuro a lungo termine. Questa stima è supportata da un fattore cruciale: l'azienda sarà il fornitore esclusivo di pannelli OLED pieghevoli per il futuro telefono pieghevole di Apple, il cui debutto è previsto per il 2026. L'ingresso di Apple nel segmento dei dispositivi pieghevoli è molto atteso e dovrebbe dare un ulteriore impulso alla domanda di pannelli OLED flessibili, beneficiando in maniera significativa il fornitore designato.

Intanto le spedizioni complessive sono aumentate da 15 milioni di unità nel 2022 a 21,8 milioni nel 2023, per poi raggiungere 25 milioni di unità nel 2024. Le proiezioni di UBI Research indicano che nel 2025 il mercato toccherà i 30,8 milioni di unità, e si stima che supererà i 50 milioni di unità entro il 2029. Questi numeri evidenziano una traiettoria di crescita robusta e sostenuta.

Voi che cosa ne pensate? Avete provato degli smartphone pieghevoli o preferite quelli tradizionali? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Nel frattempo, pare che i Samsung Galaxy S26 avranno tutti 16 GB di RAM per colpa dell'IA.