I Samsung Galaxy S26 avranno tutti 16 GB di RAM? Probabilmente sì, per colpa dell'IA

L'ascesa dell'intelligenza artificiale (IA) on-device sta però spingendo in una sorta di corsa all'aumento della RAM. Le applicazioni e le funzionalità basate sull'IA, infatti, richiedono una notevole quantità di memoria per operare in modo efficiente direttamente sullo smartphone, senza dover ricorrere costantemente a risorse cloud. E così già l'anno prossimo potremmo assistere ad un nuovo aumento .

Negli ultimi anni si è assistito a un dibattito acceso riguardo la quantità di memoria RAM integrata nei dispositivi di fascia alta. Samsung, per esempio, è stata spesso criticata per dei dispositivi della serie Galaxy S con poca RAM, tanto che la compagni ha deciso di mettere 12 GB su tutti i modelli della linea Galaxy S25, con Galaxy S25 Ultra uscito con addirittura 16GB di RAM su alcuni mercati, ovvero Corea, Cina e Taiwan.

Samsung Galaxy S26 con 16 GB di RAM

Secondo nuove analisi di Macquarie Research, Samsung potrebbe ulteriormente aumentare la RAM già con la serie Galaxy S26 attesa per il 2026, portandola a 16GB per tutti i modelli. Tale incremento, se confermato, posizionerebbe l'azienda coreana in una posizione di vantaggio rispetto ad alcuni concorrenti, in particolare quelli provenienti dal mercato cinese, che già da tempo si distinguono per l'integrazione di hardware all'avanguardia nei loro dispositivi. Un incremento della RAM a 16GB su tutta la linea Galaxy S26 permetterebbe ai modelli base di gestire un numero maggiore di funzionalità IA direttamente sul dispositivo, oltre a migliorare significativamente il multitasking e la capacità di mantenere più applicazioni in esecuzione in background senza rallentamenti.

In contrasto con l'approccio di Samsung, le previsioni per Apple indicano una possibile continuità nella scelta di mantenere la RAM degli iPhone a un massimo di 12GB. Sebbene tale quantità possa sembrare inferiore sulla carta rispetto ai potenziali 16GB dei Galaxy S26, l'ottimizzazione software di Apple è storicamente riconosciuta per la sua efficienza, che spesso permette ai dispositivi di Cupertino di raggiungere prestazioni di multitasking paragonabili o superiori anche con meno memoria fisica.

Voi che cosa ne pensate? Sarà questo il nuovo trend per mantenere vivo il mercato degli smartphone nei prossimi anni? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto OPPO si prepara a lanciare uno smartphone con il nuovo sensore ISOCELL di Samsung.