Le prime copie di Death Stranding 2: On the Beach sono già in circolazione, occhio agli spoiler!

A questo proposito, Eurogamer segnala che su YouTube sono già apparsi i primi walkthrough di Death Stranding 2. Non li condivideremo, ma è interessante notare che in uno in particolare compare l'avviso relativo alla disponibilità di un aggiornamento, suggerendo così che si tratti di una copia fisica già attivata da un giocatore prima del lancio ufficiale.

Mancano ormai pochissimi giorni al lancio di Death Stranding 2: On the Beach su PS5 e, come da prassi, alcuni giocatori sono già riusciti a mettere le mani su una copia in anticipo. Non sorprende quindi che sui social stiano iniziando a circolare immagini e video gameplay della nuova avventura firmata da Hideo Kojima.

Presto potrete leggere la nostra recensione

In questi casi, il consiglio è sempre lo stesso: se non volete incappare in spoiler narrativi o anticipazioni di gameplay evitate i social, i forum e così via. YouTube è particolarmente pericoloso, visto che molti content creator tendono a utilizzare copertine e titoli estremamente rivelatori per i loro video, e il rischio di rovinarsi una sorpresa è concreto anche solo scorrendo l'home page della piattaforma.

Se però siete impazienti e desiderate farvi un'idea sul gioco prima dell'uscita - fissata per il 26 giugno in esclusiva su PS5 - vi invitiamo a pazientare ancora qualche ora: nel pomeriggio pubblicheremo la nostra recensione di Death Stranding 2: On the Beach.