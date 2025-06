Death Stranding 2: On the Beach, ecco quando scadrà l'embargo delle recensioni

Quando scadrà l'embargo per le recensioni di Death Stranding 2: On the Beach? Ebbene, noi ci stiamo già giocando e possiamo dirvi in anticipo quando potrete leggere i pareri sulla nuova esclusiva PS5 realizzata da Hideo Kojima.

Tra poche settimane scopriremo il verdetto della stampa

In Death Stranding 2: On the Beach, Sam Porter Bridges torna protagonista in un viaggio per ricostruire i legami tra le persone dopo il disastro del "Death Stranding". Questa calamità ha aperto una frattura tra la realtà e la Spiaggia, un luogo sospeso tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Ambientato anni dopo il capitolo precedente, il gioco segue Sam nel suo ritorno alla civiltà, quando decide di unirsi alla Drawbridge, un'organizzazione guidata da Fragile e supportata da un enigmatico finanziatore, con l'obiettivo di espandere la Rete Chirale oltre i confini dell'UCA (United Cities of America). L'avventura si concentra nuovamente sull'esplorazione e viaggi sullo sfondo di paesaggi post-apocalittici, caratterizzati da eventi naturali estremi come terremoti e incendi. Inoltre, il sequel introduce nuove dinamiche di combattimento e strumenti innovativi, enfatizzando l'aspetto dell'azione e della sopravvivenza.

Inutile dire che le aspettative dei fan del primo Death Stranding sono alle stelle: riuscirà il sequel a bissare o superare il successo del primo capitolo? Avremo la conferma, come detto, il 23 giugno alle 14:00. Segnatevi la data sul calendario!