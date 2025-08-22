Il nuovo trailer di Death Stranding 2 mostra gli attori durante le riprese

Kojima Productions ha pubblicato un nuovo trailer di Death Stranding 2: On the Beach in cui vengono mostrati gli attori durante le riprese, nella fase del Performance Capture e dunque con l'equipaggiamento, i sensori e le videocamere che caratterizzano questa operazione.
Si tratta di materiale inedito e molto interessante, specie per chi ha apprezzato il gioco. Si vede ad esempio Lea Seydoux nella scena in cui tiene in braccio il bambino, che però in realtà è un orsacchiotto, e poi diversi momenti con Norman Reedus, Troy Baker e Shioli Kutsuna, anch'essi rivelatori di com'è organizzato davvero il set.
Le sequenze includono anche alcuni momenti con Luca Marinelli, che ai tempi del Performance Capture di Death Stranding 2: On the Beach aveva ancora i capelli rasati a zero per via del suo ruolo nella serie televisiva M - Il Figlio del Secolo.
Il trailer ribadisce ancora una volta quanto sia complesso effettuare questo tipo di riprese, in particolare quando due personaggi si trovano a stretto contatto ma devono fare i conti con le "appendici" dell'equipaggiamento, che costituiscono un inevitabile ingombro.
Un'esperienza cinematografica
Qualche tempo fa ci siamo chiesti se Death Stranding 2 sia un gioco o un film, vista la natura ibrida del progetto e la passione mai nascosta da Hideo Kojima per il cinema, che anzi costituisce una potente motivazione e ispirazione per il game director giapponese.
Da questo punto di vista non c'è dubbio che l'autore abbia raggiunto i propri obiettivi, esprimendosi con una grande libertà e ricorrendo a mezzi inediti rispetto al passato, a conferma di quanto questa sua formula risulti ormai consolidata.