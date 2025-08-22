0

Amazon Audible è gratis per i primi 60 giorni per gli abbonati di Prime

Tramite Amazon potete richiedere fino a 60 giorni di accesso gratuito ad Amazon Audible, il servizio per gli audiolibri: vediamo come funziona e quali sono i vantaggi dell'abbonamento.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   22/08/2025
Audible gratis

Se volete leggere più libri ma non avete tempo di leggere, una soluzione è ascoltarli: se non si ha mai provato ad ascoltare un audiolibro è però comprensibile avere dei dubbi, ma per fortuna si può risolvere il problema con la prova gratis di Amazon Audible che diventa da 60 giorni, invece dei classici 30, se siete abbonati a Prime. Avete quindi due mesi, più che sufficienti per finire almeno un lungo romanzo, per provare il servizio e capire se fa per voi. Vi basta raggiungere questo indirizzo oppure utilizzare il box che vedete qui sotto. Ricordate che il servizio ha il rinnovo automatico attivo e quindi dopo la prova gratuita automaticamente farà pagare il prezzo pieno, ovvero 9.99€. Potete però disattivare il rinnovo dalle impostazioni. Ricordate però che se avete già usato la prova gratuita in passato, soprattutto di recente, potreste non poterla richiedere ora.

Cosa permette di fare Audible

Il servizio Amazon Audible dà accesso a un enorme catalogo di romanzi in formato audiolibro: ci sono oltre 70.000 esclusive, con anche tanti Podcast Audible Originals nel pacchetto. Trovate sia romanzi italiani che quelli stranieri tradotti e ogni settimana arrivano vari titoli nuovi, comprese novità del momento. Non ci sono pubblicità, inoltre, quindi potete accedere, scaricare e ascoltare senza interruzioni.

Gli Amazon Echo possono essere usati per riprodurre podcast o audilibri mentre si fa altro in casa
Non è nemmeno necessario essere online per usare Audible, visto che una volta fatto il download del volume che vi interessa potete ascoltare il tutto offline con l'app dello smartphone / tablet oppure tramite il computer o Amazon Echo.

