Hideo Kojima ha pubblicato un recap del Death Stranding World Strand Tour 2

Il Death Stranding World Strand Tour 2 è stato un grande successo e Hideo Kojima ha pubblicato un recap dell'evento promozionale, che ha toccato varie tappe in tutto il mondo per poi concludersi a Lucca Comics & Games.

Il tour è partito lo scorso giugno da Los Angeles e ha visto la partecipazione di personalità come Troy Baker, Woodkid e Shioli Kutsuna, dopodiché è stata la volta di Sydney, in Australia, dove Kojima ha potuto riabbracciare il regista George Miller.

La tappa di Tokyo è stata probabilmente la più intima per il Death Stranding World Strand Tour 2, seguita da Parigi e soprattutto da Londra, dove al game designer giapponese si sono uniti gli attori Norman Reedus e Lea Seydoux, con un intervento musicale dei CHVRCHES.

Dopo Seoul, Taipei, Hong Kong, Shanghai e Riyad, dove è intervenuto anche il regista Nicolas Winding Refn, è stata la volta di San Paolo in Brasile e infine di Lucca, dove il tour si è gloriosamente concluso nel mezzo di un mare di appassionati.