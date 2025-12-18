0

Hideo Kojima ha pubblicato un recap del Death Stranding World Strand Tour 2

Il recap del Death Stranding World Strand Tour 2 pubblicato da Hideo Kojima restituisce un'idea precisa della portata e del successo di questo evento promozionale itinerante.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   18/12/2025
Una foto dal World Strand Tour 2
Death Stranding 2: On The Beach
Death Stranding 2: On The Beach
Il Death Stranding World Strand Tour 2 è stato un grande successo e Hideo Kojima ha pubblicato un recap dell'evento promozionale, che ha toccato varie tappe in tutto il mondo per poi concludersi a Lucca Comics & Games.

Il tour è partito lo scorso giugno da Los Angeles e ha visto la partecipazione di personalità come Troy Baker, Woodkid e Shioli Kutsuna, dopodiché è stata la volta di Sydney, in Australia, dove Kojima ha potuto riabbracciare il regista George Miller.

La tappa di Tokyo è stata probabilmente la più intima per il Death Stranding World Strand Tour 2, seguita da Parigi e soprattutto da Londra, dove al game designer giapponese si sono uniti gli attori Norman Reedus e Lea Seydoux, con un intervento musicale dei CHVRCHES.

Dopo Seoul, Taipei, Hong Kong, Shanghai e Riyad, dove è intervenuto anche il regista Nicolas Winding Refn, è stata la volta di San Paolo in Brasile e infine di Lucca, dove il tour si è gloriosamente concluso nel mezzo di un mare di appassionati.

La scelta dell'Italia

Come sappiamo, Hideo Kojima è stato ospite di un interessante panel a Lucca Comics & Games insieme agli attori Luca Marinelli e Alissa Jung, e ha confessato di aver pensato proprio a quella tappa e a quelle persone per chiudere in bellezza il suo tour promozionale.

Non è dunque un caso che il recap si soffermi parecchio sulle sequenze girate a Lucca, davvero molto scenografiche, per poi passare agli inevitabili ringraziamenti che Kojima ha voluto estendere a tutti i giocatori di Death Stranding 2: On the Beach.

