I saldi invernali di Steam sono iniziati oggi con sconti su una marea di giochi

Siamo infine arrivati a quel periodo dell'anno: con le feste ormai alle porte, partono anche i saldi invernali di Steam, disponibili da oggi con sconti su una marea di giochi nell'enorme catalogo dello store, anche recenti e di notevole importanza.

I saldi invernali di Steam sono validi da oggi, 18 dicembre, fino al 5 gennaio 2026 alle ore 19:00, dunque avete circa tre settimane di tempo per dedicarvi agli acquisti, e vi serviranno anche vista la quantità di sconti che caratterizzano questa mandata, rendendo necessaria un'esplorazione attenta.

Qualche idea sui giochi maggiori in promozione ce l'avevamo già fatta guardando il trailer dei saldi invernali che era stato pubblicato nei giorni scorsi, ma ora possiamo avere la visione precisa dell'estensione di questa iniziativa.