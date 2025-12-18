Come gira The Elder Scrolls V: Skyrim su Nintendo Switch 2? Parla Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato l'analisi di The Elder Scrolls V: Skyrim per Nintendo Switch 2, dopo le prime considerazioni riguardanti i problemi di input lag che affliggono questa nuova versione del classico Bethesda.
Non c'è dubbio che tale elemento incida parecchio sulla godibilità dell'esperienza, producendo un ritardo che arriva a quasi 300 millisecondi per il salto e supera i 230 millisecondi nei movimenti dello stick analogico: valori sostanzialmente superiori non solo a PS5 ma anche a Nintendo Switch,
Si tratta di una latenza quasi da streaming e al momento tutte le soluzioni suggerite da Bethesda al fine di ridurla purtroppo non funzionano: la speranza è che gli sviluppatori riescano a pubblicare un aggiornamento molto in fretta.
Per fortuna, tuttavia, pare che gli altri aspetti della conversione non presentino le medesime criticità, anzi arrivino addirittura a sorprendere per via della qualità visiva che è stato possibile raggiungere su Nintendo Switch 2.
Una conversione sorprendente?
Come già evidenziato in un primo video confronto, The Elder Scrolls V: Skyrim su Nintendo Switch 2 è persino meglio delle versione PS5 in alcuni casi: sebbene il frame rate sia bloccato a 30 fotogrammi al secondo, tale valore viene mantenuto in maniera estremamente stabile, anche nelle situazioni più concitate.
Inoltre le impostazioni grafiche utilizzate sulla console Nintendo sono paragonabili a quelle di PS5 per quanto concerne densità dell'erba, distanza visiva, qualità delle ombre, nitidezza delle texture ed effetti volumetrici.
La risoluzione in modalità docked è pari a 1440p nativi che vengono upscalati fino a 2160p tramite DLSS, mentre in modalità portatile il gioco gira a 1080p con l'aggiunta del DLAA. E i tempi di caricamento pari a 8,6 secondi segnano una forte riduzione rispetto ai quasi 29 secondi di Nintendo Switch.