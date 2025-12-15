La versione Nintendo Switch 2 di The Elder Scrolls V: Skyrim ha un input lag terribile

Secondo i test effettuati con il Nintendo Switch 2 Pro Controller e la console in modalità portatile, è stata rilevata una latenza di 220-240 ms tra input e risposta del gioco , che si traduce in ritardi percepibili nel movimento della telecamera, negli attacchi e persino nella navigazione dei menu. Risultati simili sono stati registrati anche in modalità docked e con i Joy-Con 2. Un valore così alto, paragonabile a quello del Kinect di Xbox 360, rende il titolo quasi ingiocabile, o comunque, anche volendo chiudere un occhio, compromette seriamente l'esperienza di gioco.

Digital Foundry sta preparando un'analisi completa della versione Nintendo Switch 2 di The Elder Scrolls V: Skyrim , ma nel frattempo ha confermato un problema evidente segnalato da molti utenti: la conversione soffre di un grave problema di input lag , ovvero il ritardo tra la pressione di un tasto e l'esecuzione dell'azione corrispondente.

Bethesda sta indagando sul problema

Per fare un paragone, la versione Switch 1 di Skyrim presenta un input lag di 150 - 170 ms. Anche in questo caso parliamo di un risultato tutt'altro che ottimo, ma fa sicuramente storcere il naso vedere il problema riproposto e addirittura nettamente peggiorato nella conversione per Nintendo Switch 2, che è stata pubblicizzata anche per l'ottimizzazione ad hoc fatta per sfruttare l'hardware della console.

La buona notizia è che Bethesda è già al corrente della situazione e sta "investigando sulle segnalazioni di alcuni giocatori che stanno notando dell'eccessivo input lag" e raccomanda di disabilitare gli attacchi con gesti (tramite i sensori di movimento dei Joy-Con) dalle opzioni per notare dei miglioramenti. Digital Foundry afferma che questo momentaneo fix-dai-te purtroppo non migliora quasi per nulla il problema, con la speranza che presto arrivi una patch correttiva.

Oltre all'input lag, Digital Foundry ha segnalato anche alcuni problemi grafici su Switch 2. In particolare, l'acqua mostra un effetto di "scatto" quando si muove la telecamera, con la superficie che si solleva per qualche frame prima di tornare normale. Inoltre, in aree come Riften, la vegetazione distante appare con una marcata tonalità blu che cambia colore avvicinandosi alla visuale, suggerendo un possibile bug nel sistema di gestione del LOD.

The Elder Scrolls V: Skyrim è disponibile su Switch 2 dalla settimana scorsa al prezzo di 59,99 euro. Gli utenti che possiedono l'Anniversary Edition su Switch 1 possono effettuare l'upgrade gratuitamente, mentre chi ha la versione base può acquistare l'Upgrade Anniversary a 19,99 euro e successivamente passare all'edizione per Switch 2.