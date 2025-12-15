Monster Hunter Wilds mostra in dei video i miglioramenti alle performance su PC del Title Update 4

Il canale YouTube ufficiale la compagnia ha pubblicato due video comparativi pensati per evidenziare le differenze in termini di prestazioni tra il Title Update 3 (la versione attuale) e l'aggiornamento in arrivo domani. I filmati sono stati registrati durante una caccia nelle Piane Ventose durante un temporale, uno degli scenari più intensi e impegnativi da gestire.

Tra poche ore sarà disponibile il Title Update 4 di Monster Hunter Wilds che, oltre ad aggiungere il Gogmazios e nuovi contenuti, segna il primo passo concreto nei piani di Capcom per migliorare le performance del gioco , uno degli aspetti più criticati fin dal lancio.

Un primo passo, in attesa dell'aggiornamento specifico per PC di gennaio

Nel primo video è stata utilizzata una configurazione interamente AMD, con CPU Ryzen 5 5600X e GPU Radeon RX 6600 (8 GB di VRAM), mentre nel secondo troviamo un processore Intel i5-10400 abbinato a una RTX 2060. In entrambi i casi il titolo è stato impostato con preset grafico su Medio, risoluzione 1080p upscalata e frame generation disabilitata. Come possiamo vedere, dei miglioramenti ci sono, anche se non così marcati come molti speravano.

Capcom sottolinea sul proprio sito ufficiale che con entrambe le configurazioni, sia prima che dopo l'installazione del Title Update 4, il gioco raggiunge e mantiene la soglia minima dei 40 fps. Tuttavia, con l'aggiornamento il framerate risulta mediamente superiore grazie alle ottimizzazioni introdotte. In scenari meno pesanti da gestire, come la Foresta Cremisi e il Bacino Petrolifero, è stato inoltre registrato un incremento delle prestazioni di circa il 5%.

È bene ricordare che il Title Update 4, in uscita domani 16 dicembre, è solo il primo di tre aggiornamenti annunciati da Capcom per migliorare sensibilmente le performance su tutte le piattaforme: a gennaio arriverà un secondo update dedicato alla versione PC, mentre a febbraio è previsto un terzo aggiornamento pensato anche per console.