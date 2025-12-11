Monster Hunter Wilds svela i piani per migliorare le prestazioni: tre patch in arrivo, di cui una specifica per PC

Già ad agosto l'azienda aveva promesso un massiccio lavoro di ottimizzazione , anticipando novità per l'inverno. Ora i tempi sono maturi: sono in programma tre aggiornamenti dedicati tra dicembre e febbraio , con uno specifico per la versione venduta su Steam.

La scaletta dei prossimi aggiornamenti e come miglioreranno le prestazioni

Andando con ordine, il primo aggiornamento dedicato alle prestazioni sarà il Title Update 4 del 16 dicembre, che include anche nuovi contenuti come il Gogmazios, nuove cacce, eventi e molto altro ancora. Sul fronte tecnico, porterà ottimizzazioni lato CPU e GPU su tutte le piattaforme (PS5, Xbox Series X|S e PC). L'obiettivo è rendere il gioco più fluido e stabile grazie a una distribuzione più efficiente del carico per elementi pesanti come giocatori, mostri e interfaccia. Verranno inoltre ridotti gli effetti simultanei, migliorato il rilevamento delle collisioni per Felyne e Seikret, e ottimizzato l'uso della memoria.

Se già con questo aggiornamento tutti i giocatori dovrebbero notare dei miglioramenti significativi, con la patch in programma per gennaio 2026 arriveranno ulteriori benefici mirati alla sola versione PC. Tra le novità troviamo nuove impostazioni grafiche e preset, un processo di compilazione degli shader più efficiente per ridurre lo stuttering, una gestione migliorata della VRAM e velocità superiori nello streaming del pacchetto texture ad alta risoluzione.

Infine, è in programma un terzo aggiornamento a febbraio con la versione 1.041, che introdurrà livelli di dettaglio variabili (LOD) per i modelli 3D, riducendo il carico sulla GPU. Inoltre, Capcom rivedrà i processi legati alla memoria per individuare ulteriori margini di ottimizzazione. In sintesi: grafica più efficiente e gestione della memoria più intelligente.