Monster Hunter Wilds svela i piani per migliorare le prestazioni: tre patch in arrivo, di cui una specifica per PC

Oltre al Gogmazios e nuove sfide per i cacciatori, Capcom ha svelato i piani per migliorare le prestazioni di Monster Hunter Wilds su tutte le piattaforme, uno degli aspetti più criticati dell'ultimo capitolo della serie sin dal lancio, specialmente su PC.
Già ad agosto l'azienda aveva promesso un massiccio lavoro di ottimizzazione, anticipando novità per l'inverno. Ora i tempi sono maturi: sono in programma tre aggiornamenti dedicati tra dicembre e febbraio, con uno specifico per la versione venduta su Steam.
La scaletta dei prossimi aggiornamenti e come miglioreranno le prestazioni
Andando con ordine, il primo aggiornamento dedicato alle prestazioni sarà il Title Update 4 del 16 dicembre, che include anche nuovi contenuti come il Gogmazios, nuove cacce, eventi e molto altro ancora. Sul fronte tecnico, porterà ottimizzazioni lato CPU e GPU su tutte le piattaforme (PS5, Xbox Series X|S e PC). L'obiettivo è rendere il gioco più fluido e stabile grazie a una distribuzione più efficiente del carico per elementi pesanti come giocatori, mostri e interfaccia. Verranno inoltre ridotti gli effetti simultanei, migliorato il rilevamento delle collisioni per Felyne e Seikret, e ottimizzato l'uso della memoria.
Se già con questo aggiornamento tutti i giocatori dovrebbero notare dei miglioramenti significativi, con la patch in programma per gennaio 2026 arriveranno ulteriori benefici mirati alla sola versione PC. Tra le novità troviamo nuove impostazioni grafiche e preset, un processo di compilazione degli shader più efficiente per ridurre lo stuttering, una gestione migliorata della VRAM e velocità superiori nello streaming del pacchetto texture ad alta risoluzione.
Infine, è in programma un terzo aggiornamento a febbraio con la versione 1.041, che introdurrà livelli di dettaglio variabili (LOD) per i modelli 3D, riducendo il carico sulla GPU. Inoltre, Capcom rivedrà i processi legati alla memoria per individuare ulteriori margini di ottimizzazione. In sintesi: grafica più efficiente e gestione della memoria più intelligente.