South of Midnight è stato annunciato per PS5 e Nintendo Switch 2

La notizia è stata diffusa in maniera inattesa tramite due post pubblicati dall'account ufficiale dello studio, senza alcun trailer a corredo. Non è chiaro se si sia trattato di una scelta voluta o di un errore di tempistica, con l'annuncio originariamente pensato per lo show di Geoff Keighley. Lo scopriremo nelle prossime ore.

A pochi minuti dall'inizio dei The Game Awards, il team di Compulsion Games ha annunciato che South of Midnight sarà il prossimo titolo degli Xbox Studios ad approdare su PS5 e Nintendo Switch 2 . Il lancio sulle due console di Sony e Microsoft è in programma durante il corso della prossima primavera .

Un viaggio nel profondo sud degli Stati Uniti

Pubblicato ad aprile su PC, Xbox Series X|S e nel catalogo del Game Pass, South of Midnight è un action adventure in terza persona firmato dagli autori di Contrast e We Happy Few. Rispetto ai precedenti lavori di Compulsion Games, segna una netta svolta in termini di atmosfera, ambientazione e meccaniche, pur mantenendo il tratto distintivo dello studio.

Il gioco trasporta i giocatori nel "profondo sud" americano, reinterpretando miti e leggende locali in chiave moderna e mescolando suggestioni gotiche con sonorità blues. Al centro della storia c'è Hazel, una giovane "Tessitrice" capace di manipolare la realtà grazie a fili magici, con cui affronta creature soprannaturali. L'avventura si snoda tra paludi, bayou e cittadine sospese tra reale e immaginario, dove magia, voodoo e musica si fondono in una favola dark.

Lo stile visivo richiama l'animazione in stop-motion e un design fiabesco che rende ogni scena memorabile. Sul piano del gameplay, l'approccio resta più tradizionale, con esplorazione, combattimenti e interazioni narrative.