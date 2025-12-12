South of Midnight è stato annunciato per PS5 e Nintendo Switch 2

A pochi minuti dall'inizio dei The Game Awards, il team di Compulsion Games ha annunciato che South of Midnight sarà il prossimo titolo degli Xbox Studios ad approdare su PS5 e Nintendo Switch 2. Il lancio sulle due console di Sony e Microsoft è in programma durante il corso della prossima primavera.
La notizia è stata diffusa in maniera inattesa tramite due post pubblicati dall'account ufficiale dello studio, senza alcun trailer a corredo. Non è chiaro se si sia trattato di una scelta voluta o di un errore di tempistica, con l'annuncio originariamente pensato per lo show di Geoff Keighley. Lo scopriremo nelle prossime ore.
Un viaggio nel profondo sud degli Stati Uniti
Pubblicato ad aprile su PC, Xbox Series X|S e nel catalogo del Game Pass, South of Midnight è un action adventure in terza persona firmato dagli autori di Contrast e We Happy Few. Rispetto ai precedenti lavori di Compulsion Games, segna una netta svolta in termini di atmosfera, ambientazione e meccaniche, pur mantenendo il tratto distintivo dello studio.
Il gioco trasporta i giocatori nel "profondo sud" americano, reinterpretando miti e leggende locali in chiave moderna e mescolando suggestioni gotiche con sonorità blues. Al centro della storia c'è Hazel, una giovane "Tessitrice" capace di manipolare la realtà grazie a fili magici, con cui affronta creature soprannaturali. L'avventura si snoda tra paludi, bayou e cittadine sospese tra reale e immaginario, dove magia, voodoo e musica si fondono in una favola dark.
Lo stile visivo richiama l'animazione in stop-motion e un design fiabesco che rende ogni scena memorabile. Sul piano del gameplay, l'approccio resta più tradizionale, con esplorazione, combattimenti e interazioni narrative.