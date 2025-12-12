AUDIOMECH: your music transformed è un gioco musicale nel quale scegliete voi la traccia sulla quale combattere

Durante il pre-show dei The Game Awards è stato presentato AUDIOMECH: your music transformed, dal creatore di AudioSurf.
Sarà presto disponibile una demo di Audio Mech tramite Steam.
Il trailer di AUDIOMECH: your music transformed
La descrizione ufficiale recita: "È possibile riprodurre contenuti in streaming da Internet, riprodurre file mp3 o persino cantare in un microfono. Qualsiasi audio riprodotto sul dispositivo funziona! Tutto ciò che è ROSSO reagisce ai bassi potenti. Tutto ciò che è VIOLA è guidato dalle vocali e dagli strumenti pricipali. Tutto ciò che è BLU è controllato dagli alti acuti. (i colori possono essere modificati nelle opzioni)."
"Passa tra le 3 forme del tuo mech: Bass Knight, Vocal Gunship e Treble Bomber per contrattaccare. Tutto si sincronizza con qualsiasi audio riprodotto sul tuo computer."
Ci sono cinque modalità:
- Modalità Relax: non puoi subire danni, goditi semplicemente il gioco.
- Modalità Touring: rigenera i cuori nel tempo.
- Modalità Headliner: dopo ogni ondata, scegli 1 cuore o un potente potenziamento.
- Modalità Metal: più minacce di ogni tipo, nessun potenziamento né recupero di cuori.
- Boss Rush: direttamente alla battaglia con il boss.