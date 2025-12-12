Decrepit è stato annunciato con un trailer ai The Game Awards, è un action GDR souls-like in prima persona

0

Decrepit è stato annunciato durante i The Game Awards: è un action GDR oscuro con uno sistema di combattimento souls-like in arrivo nel corso del 2026.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   12/12/2025
Uno zombie in Decrepit

Il pre-show dei The Game Awards si conferma una vetrina ideale per sorprese e reveal inediti. È qui che il publisher Three Friends e il team di Jämmerdal Games hanno presentato Decrepit, un action GDR in prima persona che si ispira al sottogenere souls-like.

Il trailer di annuncio, disponibile qui sotto, offre un primo sguardo al progetto. L'uscita è prevista nel corso del 2026: le piattaforme non sono ancora state specificate, ma la versione PC è confermata e già dotata di pagina ufficiale su Steam, che trovate qui.

I primi dettagli

Stando ai primi dettagli offerti dagli autori, Decrepit è un action game in prima persona con combattimenti in stile souls-like, che mette il giocatore di fronte alla sfida di fuggire da un castello maledetto.

Ogni morte comporta la perdita dell'equipaggiamento e il ritorno nelle segrete, con la ripartenza da una cella diversa. L'unico vero vantaggio è la conoscenza accumulata a ogni tentativo e l'equipaggiamento recuperato dai non-morti. Mano a mano che impareremo a conoscere il castello e i suoi abitanti, diventerà sempre più semplice affrontare le minacce che ci si pareranno davanti.

Il sistema di combattimento si basa su stamina, posizionamento e lettura dei movimenti nemici. Ogni arma ha pattern distinti, tra attacchi leggeri e colpi pesanti, e sarà anche possibile accedere a una serie di magie offensive. Il tempismo e il sangue freddo saranno fondamentali, dato che ogni errore si pagherà caro.

